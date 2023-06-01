|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011
|Восток-д
|
1
|
|
|
|
|46
|9 (12)
|Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига
|Восток
|
26
|
2+0
|
|
3
|
|1293
|6 (6)
|Кубок Казахстана 2011
|Восток
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Восток
|
29
|
5+0
|
|
1
|
1
|1794
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Восток
|
1
|
1+0
|
|
|
|90
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Восток-д
|
4
|
3+0
|
|
|
|362
|1 (12)
|Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
|Восток
|
21
|
2+1
|
|
1
|
|695
|5 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Восток
|
2
|
1+0
|
|
|
|157
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Восток-д
|
2
|
1+0
|
|
|
|180
|5 (6)
|Переходный матч за право играть в Премьер-Лиге в 2014 году
|Восток
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Восток
|
15
|
|
|
|
|368
|6 (15)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Восток
|
2
|
|
|
|
|104
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Восток
|
1
|
|
|
|
|63
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Восток
|
18
|
3+0
|
|
|
|380
|2 (13)
|Переходный матч в Премьер-Лигу Казахстана 2015
|Восток
|
1
|
|
|
|
|3