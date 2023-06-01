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Футбол

Павел Удалов (спортсмен, тренер, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Действующий
Да
Команды
Алтай УК
Место рождения
Усть-Каменогорск
Дата рождения
25 января 1983 (40 лет)
Пол
мужской
Рост, см
182
Вес, кг
79
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011 Восток-д

1

46 9 (12)
Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига Восток

26

2+0

3

1293 6 (6)
Кубок Казахстана 2011 Восток

1

90
Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012 Восток

29

5+0

1

1

1794
Кубок Казахстана по футболу 2012 Восток

1

1+0

90
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Восток-д

4

3+0

362 1 (12)
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига Восток

21

2+1

1

695 5 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2013 Восток

2

1+0

157
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013 Восток-д

2

1+0

180 5 (6)
Переходный матч за право играть в Премьер-Лиге в 2014 году Восток

1

90
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Восток

15

368 6 (15)
Кубок Казахстана по футболу 2014 Восток

2

104
Кубок Казахстана по футболу 2015 Восток

1

63
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига Восток

18

3+0

380 2 (13)
Переходный матч в Премьер-Лигу Казахстана 2015 Восток

1

3

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