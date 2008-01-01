Олександр Згура

|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Кызыл-Жар СК
|нп
|
22
|
5+0
|
|
|
1
|1370
|9 (15)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Кызыл-Жар СК
|нп
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|Кызыл-Жар СК
|нп
|
32
|
16+0
|
|
2
|
|2749
|5 (18)
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Восток
|пз
|
|
|
|
|
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Восток
|пз
|
29
|
12+0
|
+2/-2
|
4
|
1
|2516
|Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига
|Восток
|пз
|
12
|
3+0
|
|
4
|
1
|981
|6 (6)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим