Евгений Шмидт
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011
Команда
Восток-д
Игры
12
Желтые карточки
2
Мин
583
Кубок НФЛ 2011
Команда
Восток-д
Игры
8
Гол + Пас
1+0
Мин
438
Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
Команда
Восток
Игры
13
Гол + Пас
1+0
Желтые карточки
4
Мин
1030
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
Команда
Восток-д
Игры
5
Красные карточки
1
Мин
222
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
Команда
Восток-д
Игры
10
Гол + Пас
4+0
Мин
874
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
Команда
Восток
Игры
4
Мин
153
Кубок Казахстана по футболу 2014
Команда
Восток
Игры
1
Мин
1
Кубок Казахстана по футболу 2015
Команда
Восток
Игры
1
Мин
90
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
Команда
Восток
Игры
16
Гол + Пас
3+0
Желтые карточки
3
Красные карточки
1
Мин
1139
Переходный матч в Премьер-Лигу Казахстана 2015
Команда
Восток
Игры
1
Мин
34
Кубок Казахстана по футболу 2016
Команда
Алтай См
Игры
2
Мин
100
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
Команда
Алтай См
Игры
20
Желтые карточки
2
Мин
414
Переходный матч в Премьер-Лигу Казахстана 2016
Команда
Алтай См
Игры
1
Мин
4