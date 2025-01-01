Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол

Евгений Шмидт

Казахстан  Казахстан
Возраст
31 год
Действующий
Да
Дата рождения
17 ноября 1993
Команды
Алтай-М УК
Вид спорта
Футбол
Рост, см
179
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
70
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011

Команда
Восток-д

Игры
12

Желтые карточки
2

Мин
583

Кубок НФЛ 2011

Команда
Восток-д

Игры
8

Гол + Пас
1+0

Мин
438

Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012

Команда
Восток

Игры
13

Гол + Пас
1+0

Желтые карточки
4

Мин
1030

Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013

Команда
Восток-д

Игры
5

Красные карточки
1

Мин
222

Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013

Команда
Восток-д

Игры
10

Гол + Пас
4+0

Мин
874

Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига

Команда
Восток

Игры
4

Мин
153

Кубок Казахстана по футболу 2014

Команда
Восток

Игры
1

Мин
1

Кубок Казахстана по футболу 2015

Команда
Восток

Игры
1

Мин
90

Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига

Команда
Восток

Игры
16

Гол + Пас
3+0

Желтые карточки
3

Красные карточки
1

Мин
1139

Переходный матч в Премьер-Лигу Казахстана 2015

Команда
Восток

Игры
1

Мин
34

Кубок Казахстана по футболу 2016

Команда
Алтай См

Игры
2

Мин
100

Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига

Команда
Алтай См

Игры
20

Желтые карточки
2

Мин
414

Переходный матч в Премьер-Лигу Казахстана 2016

Команда
Алтай См

Игры
1

Мин
4

Реклама

Живи спортом!