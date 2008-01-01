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Футбол

Алмас Сапаргалиев (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Женис пз 23
Дата рождения
16 ноября 1993 (29 лет)
Пол
мужской
Рост, см
183
Вес, кг
77
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011 Восток-д

5

1

328 9 (12)
Кубок НФЛ 2011 Восток-д

7

3

532 3 (6)
Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012 Восток

14

2

1

965
Кубок Казахстана по футболу 2012 Восток

1

24
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Восток-д

19

1+0

5

1659 1 (12)
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига Восток

1

27 5 (6)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013 Восток-д

8

1+0

2

1

571 5 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2015 Восток

1

90
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига Восток

18

2

1201 2 (13)
Переходный матч в Премьер-Лигу Казахстана 2015 Восток

Кубок Казахстана по футболу 2016 Кызылжар

4

291 1 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига Кызылжар

19

5

986 2 (6)
Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига Кызылжар

8

173 2 (10)
Премьер-Лига Казахстана 2018 Актобе

7 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Актобе

Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Актобе-Жас

7

1+0

486 12 (12)
Вторая лига Казахстана 2018 Актобе-М

2

180 14 (21)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Алтай УК

4

181 1 (4)
Вторая лига Казахстана 2019 Алтай-М УК

18

1+0

+1/-0

2

1359 9 (17)
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Алтай УК

2

66 4 (14)
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Тараз

8 (12)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Тараз

11

1

1

441 10 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Тараз

3

132 2 (4)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022 Тараз

12 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 Тараз

1 (4)
Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига Тараз-Каратау

13

0+1

1

953 7 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023 Женис

2

15 2 (4)
UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига Женис

2

90 10 (15)

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