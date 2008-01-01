|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011
|Восток-д
|
5
|
|
|
1
|
|328
|9 (12)
|Кубок НФЛ 2011
|Восток-д
|
7
|
|
|
3
|
|532
|3 (6)
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Восток
|
14
|
|
|
2
|
1
|965
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Восток
|
1
|
|
|
|
|24
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Восток-д
|
19
|
1+0
|
|
5
|
|1659
|1 (12)
|Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
|Восток
|
1
|
|
|
|
|27
|5 (6)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Восток-д
|
8
|
1+0
|
|
2
|
1
|571
|5 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Восток
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Восток
|
18
|
|
|
2
|
|1201
|2 (13)
|Переходный матч в Премьер-Лигу Казахстана 2015
|Восток
|
|
|
|
|
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Кызылжар
|
4
|
|
|
|
|291
|1 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Кызылжар
|
19
|
|
|
5
|
|986
|2 (6)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Кызылжар
|
8
|
|
|
|
|173
|2 (10)
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Актобе
|
|
|
|
|
|7 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Актобе
|
|
|
|
|
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Актобе-Жас
|
7
|
1+0
|
|
|
|486
|12 (12)
|Вторая лига Казахстана 2018
|Актобе-М
|
2
|
|
|
|
|180
|14 (21)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Алтай УК
|
4
|
|
|
|
|181
|1 (4)
|Вторая лига Казахстана 2019
|Алтай-М УК
|
18
|
1+0
|
+1/-0
|
2
|
|1359
|9 (17)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Алтай УК
|
2
|
|
|
|
|66
|4 (14)
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Тараз
|
|
|
|
|
|8 (12)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Тараз
|
11
|
|
|
1
|
1
|441
|10 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Тараз
|
3
|
|
|
|
|132
|2 (4)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022
|Тараз
|
|
|
|
|
|12 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Тараз
|
|
|
|
|
|1 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Тараз-Каратау
|
13
|
0+1
|
|
1
|
|953
|7 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Женис
|
2
|
|
|
|
|15
|2 (4)
|UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига
|Женис
|
2
|
|
|
|
|90
|10 (15)