|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011
|Восток-д
|
4
|
|
|
1
|
|360
|9 (12)
|Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига
|Восток
|
1
|
|
|
|
|14
|6 (6)
|Кубок Казахстана 2011
|Женис
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана 2011. Первая лига
|Женис
|
10
|
1+0
|
|
1
|
|900
|7 (18)
|Кубок НФЛ 2011
|Восток-д
|
7
|
1+0
|
|
1
|
|542
|3 (6)
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Восток
|
20
|
|
+0/-1
|
2
|
|777
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Восток
|
1
|
|
|
|
|80
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Восток-д
|
2
|
|
|
|
|180
|1 (12)
|Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
|Восток
|
18
|
|
|
3
|
1
|1355
|5 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Восток
|
2
|
|
|
|
|122
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Восток-д
|
2
|
1+0
|
+1/-0
|
1
|
|175
|5 (6)
|Переходный матч за право играть в Премьер-Лиге в 2014 году
|Восток
|
1
|
|
|
|
|19
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Восток
|
25
|
2+0
|
|
4
|
1
|2213
|6 (15)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Восток
|
2
|
1+0
|
|
2
|
|180
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Восток
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Восток
|
22
|
2+0
|
+0/-1
|
7
|
|1873
|2 (13)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Кайсар
|
1
|
|
|
|
|90
|1 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Кайсар
|
15
|
1+0
|
|
4
|
|1034
|1 (6)
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Тараз
|
15
|
|
|
1
|
|1061
|11 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Тараз
|
|
|
|
|
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Алтай УК
|
1
|
|
|
|
|36
|2 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Алтай УК
|
6
|
|
|
|
|110
|4 (12)