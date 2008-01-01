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Футбол

Борут Семлер (спортсмен, футбол, Словения)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Трансферы спортсмена
Гражданство
Словения
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Дата рождения
25 февраля 1985 (35 лет)
Пол
мужской
Рост, см
175
Вес, кг
65
Турнир Команда Позиция Игры Гол + Пас penaltyy
Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига Кайсар

28

2+0

5

2373 2 (6)
Футбол. Контрольные игры 2012 Сборная легионеров

1

90
Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012 Акжайык

17

3+1

1

1

967 8 (14)
Кубок Казахстана по футболу 2012 Акжайык

1

90
Суперкубок Казахстана 2013 Шахтер

1

2
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Шахтер-М

5

1+0

1

380 4 (12)
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига Шахтер

3

77 4 (6)
Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига Кайсар

22

10+0

5

2

1864 1 (18)
Кубок Казахстана по футболу 2013 Шахтер

1

58
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Акжайык

16

9+0

4

1

1334 5 (15)
Кубок Казахстана по футболу 2015 Спартак

2

124
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига Спартак

3

1+0

125 6 (13)

В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим

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