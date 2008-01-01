|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|penaltyy
|Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига
|Кайсар
|
28
|
2+0
|
|
5
|
|2373
|2 (6)
|Футбол. Контрольные игры 2012
|Сборная легионеров
|
1
|
|
|
|
|90
|Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012
|Акжайык
|
17
|
3+1
|
|
1
|
1
|967
|8 (14)
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Акжайык
|
1
|
|
|
|
|90
|Суперкубок Казахстана 2013
|Шахтер
|
1
|
|
|
|
|2
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Шахтер-М
|
5
|
1+0
|
|
1
|
|380
|4 (12)
|Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
|Шахтер
|
3
|
|
|
|
|77
|4 (6)
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|Кайсар
|
22
|
10+0
|
|
5
|
2
|1864
|1 (18)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Шахтер
|
1
|
|
|
|
|58
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Акжайык
|
16
|
9+0
|
|
4
|
1
|1334
|5 (15)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Спартак
|
2
|
|
|
|
|124
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Спартак
|
3
|
1+0
|
|
|
|125
|6 (13)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим