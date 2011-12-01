|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Чемпионат Казахстана 2010. Премьер-Лига
|Шахтер
|
9
|
|
|
|
|810
|6 (6)
|Кубок Содружества 2011
|Тобол
|
2
|
|
|
|
|180
|3 (4)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011
|Тобол-М
|
5
|
|
|
1
|
|433
|5 (12)
|Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига
|Тобол
|
7
|
1+0
|
|
1
|
|524
|1 (6)
|Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига
|Иртыш
|
9
|
2+0
|
|
1
|
|765
|5 (6)
|Кубок Казахстана 2011
|Тобол
|
1
|
|
|
|
|9
|Лига Европы 2011/12
|Иртыш
|
3
|
|
|
|
|270
|Кубок НФЛ 2011
|Иртыш-М
|
1
|
|
|
|
|46
|2 (6)
|Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012
|Акжайык
|
9
|
0+1
|
|
|
|675
|8 (14)
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Акжайык
|
2
|
0+1
|
|
|
|180
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|Спартак
|
31
|
2+0
|
|
1
|
|2790
|2 (18)
|Переходный матч за право играть в Премьер-Лиге в 2014 году
|Спартак
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Гефест Ср
|
13
|
|
|
|
|1157
|14 (15)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Гефест Ср
|
1
|
|
|
|
|90
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Экибастуз
|
1
|
|
|
|
1
|80
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Экибастуз
|
7
|
|
|
|
|466
|10 (13)