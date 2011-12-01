 pGyBrLiKAaMVsyvMffsmW6d2MhXFx8v4hRLhtcy7
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Прямая трансляция боя Головкин - Мурата Задай вопрос Шавкату Рахмонову
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Футбол

Алексей Данаев (спортсмен, тренер, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Действующий
Да
Команды
Кызыл-Жар М
Дата рождения
1 сентября 1979 (42 года)
Пол
мужской
Рост, см
187
Вес, кг
93
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Чемпионат Казахстана 2010. Премьер-Лига Шахтер

9

810 6 (6)
Кубок Содружества 2011 Тобол

2

180 3 (4)
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011 Тобол-М

5

1

433 5 (12)
Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига Тобол

7

1+0

1

524 1 (6)
Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига Иртыш

9

2+0

1

765 5 (6)
Кубок Казахстана 2011 Тобол

1

9
Лига Европы 2011/12 Иртыш

3

270
Кубок НФЛ 2011 Иртыш-М

1

46 2 (6)
Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012 Акжайык

9

0+1

675 8 (14)
Кубок Казахстана по футболу 2012 Акжайык

2

0+1

180
Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига Спартак

31

2+0

1

2790 2 (18)
Переходный матч за право играть в Премьер-Лиге в 2014 году Спартак

1

90
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Гефест Ср

13

1157 14 (15)
Кубок Казахстана по футболу 2014 Гефест Ср

1

90
Кубок Казахстана по футболу 2015 Экибастуз

1

1

80
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига Экибастуз

7

466 10 (13)

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus