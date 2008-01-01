|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011
|Жетысу-М
|
11
|
|
|
2
|
|802
|7 (12)
|Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига
|Жетысу
|
14
|
|
|
|
|460
|2 (6)
|Кубок Казахстана 2011
|Жетысу
|
1
|
|
|
|
|68
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2013
|Казахстан (U-21)
|
2
|
|
|
|
|110
|Кубок НФЛ 2011
|Жетысу-М
|
3
|
|
|
|
|165
|6 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Сункар-д Кс
|
3
|
|
|
1
|
|205
|3 (14)
|Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012
|БН Каскелен
|
16
|
|
|
1
|
1
|710
|13 (14)
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|БН Каскелен
|
|
|
|
|
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|БН Каскелен
|
26
|
2+0
|
|
2
|
3
|1948
|9 (18)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|БН Каскелен
|
2
|
|
|
|
|136
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Окжетпес
|
27
|
|
|
2
|
1
|1923
|1 (15)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Окжетпес
|
|
|
|
|
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Мактаарал
|
1
|
|
|
1
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Мактаарал
|
4
|
|
|
1
|
|359
|8 (13)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Кайсар
|
3
|
|
|
1
|
|270
|1 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Кайсар
|
1
|
|
|
|
|90
|1 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Рузаевка
|
2
|
|
|
1
|
|180
|3 (3)
|Вторая лига Казахстана 2017
|Рузаевка
|
29
|
1+0
|
|
3
|
|2408
|7 (16)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|ЦСКА Ал
|
2
|
1+0
|
|
|
|180
|2 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Экибастуз
|
12
|
|
|
3
|
|848
|6 (12)
|Вторая лига Казахстана 2018
|ЦСКА Ал
|
19
|
1+0
|
|
6
|
|1676
|6 (21)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Экибастуз
|
2
|
|
|
|
|107
|3 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Экибастуз
|
25
|
1+0
|
|
3
|
|2116
|12 (14)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Экибастуз
|
8
|
|
|
2
|
|603
|5 (7)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Хан Тенгри
|
1
|
|
|
|
|90
|Вторая лига Казахстана 2022
|Хан Тенгри
|
23
|
1+0
|
|
2
|
|1544
|1 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Хан Тенгри
|
2
|
|
|
1
|
|75
|2 (4)
|UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига
|Хан Тенгри
|
24
|
|
|
4
|
|1385
|7 (15)
|Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024
|АКАС
|
3
|
|
|
1
|
|270
|2 (4)
|Вторая лига Казахстана 2024
|АКАС
|
10
|
|
|
1
|
|863
|1 (12)