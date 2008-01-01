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Футбол

Даурен Суюнов (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
АКАС пз 21
Место рождения
Алматы
Дата рождения
6 августа 1990 (33 года)
Пол
мужской
Рост, см
174
Вес, кг
64
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011 Жетысу-М

11

2

802 7 (12)
Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига Жетысу

14

460 2 (6)
Кубок Казахстана 2011 Жетысу

1

68
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2013 Казахстан (U-21)

2

110
Кубок НФЛ 2011 Жетысу-М

3

165 6 (6)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012 Сункар-д Кс

3

1

205 3 (14)
Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012 БН Каскелен

16

1

1

710 13 (14)
Кубок Казахстана по футболу 2012 БН Каскелен

Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига БН Каскелен

26

2+0

2

3

1948 9 (18)
Кубок Казахстана по футболу 2013 БН Каскелен

2

136
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Окжетпес

27

2

1

1923 1 (15)
Кубок Казахстана по футболу 2014 Окжетпес

Кубок Казахстана по футболу 2015 Мактаарал

1

1

90
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига Мактаарал

4

1

359 8 (13)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Кайсар

3

1

270 1 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига Кайсар

1

90 1 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Рузаевка

2

1

180 3 (3)
Вторая лига Казахстана 2017 Рузаевка

29

1+0

3

2408 7 (16)
Кубок Казахстана по футболу 2018 ЦСКА Ал

2

1+0

180 2 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Экибастуз

12

3

848 6 (12)
Вторая лига Казахстана 2018 ЦСКА Ал

19

1+0

6

1676 6 (21)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Экибастуз

2

107 3 (4)
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Экибастуз

25

1+0

3

2116 12 (14)
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига Экибастуз

8

2

603 5 (7)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 Хан Тенгри

1

90
Вторая лига Казахстана 2022 Хан Тенгри

23

1+0

2

1544 1 (12)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023 Хан Тенгри

2

1

75 2 (4)
UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига Хан Тенгри

24

4

1385 7 (15)
Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024 АКАС

3

1

270 2 (4)
Вторая лига Казахстана 2024 АКАС

10

1

863 1 (12)

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