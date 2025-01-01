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Футбол

Виктор Чечет

Казахстан  Казахстан
Возраст
33 года
Действующий
Да
Дата рождения
11 августа 1991
Команды
Тобол
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортивный судья, Тренер
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