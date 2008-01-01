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Футбол

Нияз Идрисов (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Окжетпес зщ 15
Место рождения
Кокшетау
Дата рождения
21 июля 1999 (24 года)
Пол
мужской
Рост, см
184
Вес, кг
75
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Вторая лига Казахстана 2016 Окжетпес-М

18

3

1319 11 (14)
Вторая лига Казахстана 2017 Окжетпес-М

22

3

1

1859 16 (16)
Футбол. Контрольные матчи 2018 Казахстан (U-20)

1

45
Кубок Казахстана по футболу 2018 Окжетпес

1

54 1 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Окжетпес

20

945 1 (12)
Вторая лига Казахстана 2018 Окжетпес-М

4

1+0

1

234 11 (21)
Премьер-Лига Казахстана 2019 Окжетпес

7 (12)
Вторая лига Казахстана 2019 Окжетпес-М

6

1

511 12 (17)
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Окжетпес

1

1

16 11 (12)
Вторая лига Казахстана 2020 Окжетпес-М

4

1+0

1

325 5 (6)
Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига Окжетпес

6

1+0

127 4 (12)
Вторая лига Казахстана 2021 Окжетпес-М

4

1+0

360 11 (12)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Окжетпес

2

1

180
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 Окжетпес

1

90
Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига Окжетпес

21

1+0

3

1563 1 (14)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023 Окжетпес

13

2

513 12 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023 Окжетпес

2

1

180
Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024 Окжетпес

1

1+0

89 3 (4)
Первенство Казахстана по футболу 2024. 1 лига Окжетпес

8

0+1

2

675 8 (16)

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