|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Вторая лига Казахстана 2016
|Окжетпес-М
|
18
|
|
|
3
|
|1319
|11 (14)
|Вторая лига Казахстана 2017
|Окжетпес-М
|
22
|
|
|
3
|
1
|1859
|16 (16)
|Футбол. Контрольные матчи 2018
|Казахстан (U-20)
|
1
|
|
|
|
|45
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Окжетпес
|
1
|
|
|
|
|54
|1 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Окжетпес
|
20
|
|
|
|
|945
|1 (12)
|Вторая лига Казахстана 2018
|Окжетпес-М
|
4
|
1+0
|
|
1
|
|234
|11 (21)
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Окжетпес
|
|
|
|
|
|7 (12)
|Вторая лига Казахстана 2019
|Окжетпес-М
|
6
|
|
|
1
|
|511
|12 (17)
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Окжетпес
|
1
|
|
|
1
|
|16
|11 (12)
|Вторая лига Казахстана 2020
|Окжетпес-М
|
4
|
1+0
|
|
1
|
|325
|5 (6)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Окжетпес
|
6
|
1+0
|
|
|
|127
|4 (12)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Окжетпес-М
|
4
|
1+0
|
|
|
|360
|11 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Окжетпес
|
2
|
|
|
1
|
|180
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Окжетпес
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Окжетпес
|
21
|
1+0
|
|
3
|
|1563
|1 (14)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023
|Окжетпес
|
13
|
|
|
2
|
|513
|12 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Окжетпес
|
2
|
|
|
1
|
|180
|Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024
|Окжетпес
|
1
|
1+0
|
|
|
|89
|3 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2024. 1 лига
|Окжетпес
|
8
|
0+1
|
|
2
|
|675
|8 (16)