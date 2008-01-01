Данияр Семченков

|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Тобол
|
1
|
|
|
|
|90
|3 (12)
|Лига Европы 2019/20
|Тобол
|
|
|
|
|
|Вторая лига Казахстана 2019
|Тобол-М
|
7
|
|
|
1
|
|535
|4 (17)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Тобол
|
1
|
|
|
|
|90
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Тобол
|
3
|
|
|
|
|59
|4 (12)
|Вторая лига Казахстана 2018
|Тобол-М
|
38
|
3+0
|
|
7
|
1
|3249
|7 (21)
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Тобол
|
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|
|3 (12)
|Вторая лига Казахстана 2017
|Тобол-М
|
29
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|
6
|
|2600
|6 (16)
|Вторая лига Казахстана 2016
|Тобол-М
|
21
|
|
|
4
|
|1545
|2 (14)