|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Вторая лига Казахстана 2016
|Рузаевка
|
17
|
-27
|
+0/-1
|
2
|
|1371
|12 (14)
|RBK Кубок Казахстана по футзалу 2017
|Окжетпес
|
2
|
|
|
|
|180
|3 (4)
|Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
|Окжетпес
|
18
|
|
|
3
|
|1620
|5 (7)
|Кубок Казахстана по футзалу 2018
|Окжетпес
|
6
|
-7
|
|
1
|
|540
|3 (5)
|Чемпионат Казахстана по футзалу 2018/19
|Окжетпес
|
21
|
-3
|
|
3
|
|1890
|5 (8)
|Кубок Казахстана по футзалу 2019
|Сала
|
4
|
|
|
1
|
|360
|2 (4)
|Чемпионат Казахстана по футзалу 2019/20
|Атырау
|
13
|
1+0
|
|
|
|1170
|5 (8)
|Кубок Казахстана по футзалу 2020
|Окжетпес
|
3
|
|
|
1
|
|270
|4 (4)
|Чемпионат Казахстана по футзалу 2020/21
|Окжетпес
|
25
|
-60
|
|
3
|
1
|2250
|9 (9)
|Кубок Казахстана по футзалу 2021
|Окжетпес
|
2
|
-7
|
|
1
|
|180
|5 (5)
|Чемпионат Казахстана по футзалу 2021/22
|Окжетпес
|
25
|
-84
|
|
2
|
1
|2250
|9 (9)