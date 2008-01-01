|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|penaltyy
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Тобол
|
27
|
1+4
|
|
2
|
|2322
|1 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Тобол
|
1
|
|
|
|
|90
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Тобол
|
6
|
|
|
1
|
|219
|5 (12)
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Акжайык
|
14
|
2+0
|
|
2
|
|939
|10 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Тобол
|
|
|
|
|
|Переходный матч в Премьер-Лигу Казахстана 2017
|Акжайык
|
|
|
|
|
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Жетысу
|
14
|
|
|
4
|
|975
|6 (12)
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Акжайык
|
13
|
0+1
|
|
4
|
|885
|12 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Жетысу
|
|
|
|
|
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Акжайык
|
1
|
|
|
|
|22
|3 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Акжайык
|
20
|
2+6
|
+0/-2
|
5
|
|1657
|3 (14)
|Переходные матчи в Премьер-Лигу Казахстана 2019
|Акжайык
|
2
|
|
|
1
|
|180
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим