|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
|Ладья (мол)
|
1
|
0+1
|
|7 (8)
|Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
|Ладья (мол)
|
8
|
3+3
|
4
|12 (16)
|Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
|Лада
|
2
|
1+0
|
2
|13 (14)
|Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
|Ладья (мол)
|
8
|
4+6
|
|11 (16)
|Кубок вызова МХЛ 2018
|Восток (мол)
|
1
|
0+1
|
2
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Лада
|
4
|
|
2
|5 (29)
|Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
|Хумо
|
3
|
0+1
|
|2 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2022/23
|Хумо
|
53
|
11+13
|
14
|2 (12)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим