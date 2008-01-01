|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Кубок Содружества 2016 среди молодежных (U-21) сборных
|Беларусь (U-21)
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|3 (4)
|Лига Европы 2019/20
|БАТЭ
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|Лига наций 2022/24
|Беларусь
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|4 (4)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023
|Актобе
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5
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0+1
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|104
|3 (14)
|Лига конференций 2023/24
|Актобе
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2
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|26
|Премьер-Лига Казахстана 2024
|Актобе
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9
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0+1
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|716
|1 (14)
|Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024
|Актобе
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3
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1+0
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|270
|Кубок Лиги 2024
|Актобе
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1
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|45
|2 (4)