Ермек Нургалиев
Казахстан
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Чемпионат Казахстана 2010. Премьер-Лига
|Окжетпес
|
20
|
|
|
2
|
|1110
|5 (6)
|Суперкубок Казахстана 2011
|Тобол
|
|
|
|
|
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011
|Тобол-М
|
12
|
1+0
|
|
3
|
|1030
|5 (12)
|Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига
|Тобол
|
7
|
|
|
1
|
|195
|1 (6)
|Кубок Казахстана 2011
|Тобол
|
2
|
|
|
1
|
|190
|Кубок НФЛ 2011
|Тобол-М
|
9
|
2+0
|
+2/-0
|
3
|
|678
|6 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Тобол-М
|
10
|
3+0
|
|
1
|
|856
|10 (14)
|Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012
|Тобол
|
|
|
|
|
|6 (14)
|Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012
|Окжетпес
|
|
|
|
|
|14 (14)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Тобол-М
|
12
|
5+0
|
|
2
|
2
|1031
|11 (12)
|Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
|Тобол
|
5
|
|
|
1
|
1
|340
|1 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Тобол
|
2
|
0+1
|
|
2
|
|180
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Тобол-М
|
7
|
2+0
|
+0/-1
|
3
|
1
|629
|6 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Тобол-М
|
11
|
3+0
|
|
2
|
|925
|7 (12)
|Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига
|Тобол
|
2
|
|
|
|
|91
|1 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Тобол
|
2
|
|
|
|
|180
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Тобол-М
|
7
|
4+0
|
|
2
|
1
|633
|4 (6)
|Футбол. Контрольные матчи 2014/15
|Тобол
|
1
|
1+0
|
|
|
|90
|12 (128)
|Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
|Тобол
|
7
|
|
|
1
|
|174
|1 (6)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Тобол-М
|
6
|
|
|
1
|
|465
|3 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Тобол
|
3
|
|
|
|
|120
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
|Тобол-М
|
4
|
1+0
|
|
1
|
|294
|3 (6)