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Футбол

Ермек Нургалиев

Казахстан  Казахстан
Возраст
38 лет
Действующий
Да
Дата рождения
8 августа 1986
Команды
Казахстан (U-15)
Вид спорта
Футбол
Рост, см
170
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
66
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Чемпионат Казахстана 2010. Премьер-Лига Окжетпес

20

2

1110 5 (6)
Суперкубок Казахстана 2011 Тобол

Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011 Тобол-М

12

1+0

3

1030 5 (12)
Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига Тобол

7

1

195 1 (6)
Кубок Казахстана 2011 Тобол

2

1

190
Кубок НФЛ 2011 Тобол-М

9

2+0

+2/-0

3

678 6 (6)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012 Тобол-М

10

3+0

1

856 10 (14)
Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012 Тобол

6 (14)
Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012 Окжетпес

14 (14)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Тобол-М

12

5+0

2

2

1031 11 (12)
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига Тобол

5

1

1

340 1 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2013 Тобол

2

0+1

2

180
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013 Тобол-М

7

2+0

+0/-1

3

1

629 6 (6)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 Тобол-М

11

3+0

2

925 7 (12)
Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига Тобол

2

91 1 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2014 Тобол

2

180
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014 Тобол-М

7

4+0

2

1

633 4 (6)
Футбол. Контрольные матчи 2014/15 Тобол

1

1+0

90 12 (128)
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига Тобол

7

1

174 1 (6)
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015 Тобол-М

6

1

465 3 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2015 Тобол

3

120
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015 Тобол-М

4

1+0

1

294 3 (6)

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