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Футбол

Виталий Волков (спортсмен, футбол, Казахстан, Россия)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Трансферы спортсмена
Гражданство
Казахстан Россия
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Актобе зщ 22
Место рождения
Москва
Дата рождения
22 марта 1981 (39 лет)
Пол
мужской
Рост, см
176
Вес, кг
69
Турнир Команда Игры Гол + Пас penaltyy
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига Актобе

6

2+1

+0/-1

1

519 1 (7)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Актобе

1

1

90
Премьер-Лига Казахстана 2019 Актобе

32

1+3

3

1

2873 12 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Актобе

Премьер-Лига Казахстана 2018 Актобе

24

0+1

2

2097 7 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Окжетпес

1

90
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Окжетпес

26

2+1

+1/-0

2

1972 12 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2016 Окжетпес

1

90
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Окжетпес

31

0+4

1

2577 5 (6)
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига Окжетпес

32

2+5

1

2702 2 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2015 Окжетпес

2

119
Кубок Казахстана по футболу 2014 Тобол

3

225
Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига Тобол

29

1+0

+0/-1

5

1

2466 1 (6)
Футбол. Контрольные матчи 2013/14 Тобол

2

2+0

180 13 (137)
Кубок Казахстана по футболу 2013 Тобол

2

1+0

1

156
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига Тобол

32

1+3

+1/-0

2

1

2880 1 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2012 Тобол

3

0+1

270
Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012 Тобол

25

0+1

4

2243 6 (14)
Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига Тобол

31

3+0

3

2656 1 (6)
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