|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|penaltyy
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Актобе
|
6
|
2+1
|
+0/-1
|
1
|
|519
|1 (7)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Актобе
|
1
|
|
|
1
|
|90
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Актобе
|
32
|
1+3
|
|
3
|
1
|2873
|12 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Актобе
|
|
|
|
|
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Актобе
|
24
|
0+1
|
|
2
|
|2097
|7 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Окжетпес
|
1
|
|
|
|
|90
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Окжетпес
|
26
|
2+1
|
+1/-0
|
2
|
|1972
|12 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Окжетпес
|
1
|
|
|
|
|90
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Окжетпес
|
31
|
0+4
|
|
1
|
|2577
|5 (6)
|Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
|Окжетпес
|
32
|
2+5
|
|
1
|
|2702
|2 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Окжетпес
|
2
|
|
|
|
|119
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Тобол
|
3
|
|
|
|
|225
|Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига
|Тобол
|
29
|
1+0
|
+0/-1
|
5
|
1
|2466
|1 (6)
|Футбол. Контрольные матчи 2013/14
|Тобол
|
2
|
2+0
|
|
|
|180
|13 (137)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Тобол
|
2
|
1+0
|
|
1
|
|156
|Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
|Тобол
|
32
|
1+3
|
+1/-0
|
2
|
1
|2880
|1 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Тобол
|
3
|
0+1
|
|
|
|270
|Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012
|Тобол
|
25
|
0+1
|
|
4
|
|2243
|6 (14)
|Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига
|Тобол
|
31
|
3+0
|
|
3
|
|2656
|1 (6)