|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|penaltyy
|Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига
|Актобе
|
13
|
5+0
|
|
1
|
|895
|3 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Ордабасы-М
|
5
|
1+0
|
|
2
|
|271
|5 (14)
|Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012
|Ордабасы
|
16
|
1+1
|
|
|
|297
|7 (14)
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Ордабасы
|
1
|
1+2
|
|
|
|90
|Лига Европы 2012/13
|Ордабасы
|
4
|
|
|
1
|
|38
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим