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Футбол

Даурен Кусаинов (спортсмен, персонал, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен, Персонал
Действующий
Да
Команды
Хан Тенгри
Дата рождения
10 апреля 1984 (37 лет)
Пол
мужской
Рост, см
183
Вес, кг
76
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011 Жетысу-М

13

8+0

2

1

1025 7 (12)
Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига Жетысу

10

1+0

106 2 (6)
Кубок Казахстана 2011 Жетысу

1

1

46
Кубок НФЛ 2011 Жетысу-М

9

5+0

1

745 6 (6)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012 Жетысу-М

4

1+0

2

284 13 (14)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012 Сункар-д Кс

2

105 3 (14)
Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012 Жетысу

3

1+0

77 12 (14)
Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012 БН Каскелен

3

103 13 (14)
Кубок Казахстана по футболу 2012 Жетысу

1

25
Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига БН Каскелен

21

11+0

+2/-0

4

1711 9 (18)
Кубок Казахстана по футболу 2013 БН Каскелен

2

2+0

62
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Окжетпес

26

3+0

1

1024 1 (15)
Кубок Казахстана по футболу 2014 Окжетпес

1

46
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига Каспий

12

1+0

272 5 (13)
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