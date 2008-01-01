|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011
|Жетысу-М
|
13
|
8+0
|
|
2
|
1
|1025
|7 (12)
|Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига
|Жетысу
|
10
|
1+0
|
|
|
|106
|2 (6)
|Кубок Казахстана 2011
|Жетысу
|
1
|
|
|
1
|
|46
|Кубок НФЛ 2011
|Жетысу-М
|
9
|
5+0
|
|
1
|
|745
|6 (6)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Жетысу-М
|
4
|
1+0
|
|
2
|
|284
|13 (14)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Сункар-д Кс
|
2
|
|
|
|
|105
|3 (14)
|Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012
|Жетысу
|
3
|
1+0
|
|
|
|77
|12 (14)
|Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012
|БН Каскелен
|
3
|
|
|
|
|103
|13 (14)
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Жетысу
|
1
|
|
|
|
|25
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|БН Каскелен
|
21
|
11+0
|
+2/-0
|
4
|
|1711
|9 (18)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|БН Каскелен
|
2
|
2+0
|
|
|
|62
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Окжетпес
|
26
|
3+0
|
|
|
1
|1024
|1 (15)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Окжетпес
|
1
|
|
|
|
|46
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Каспий
|
12
|
1+0
|
|
|
|272
|5 (13)