|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Юношеская лига УЕФА 2015/16
|Актобе (U-19)
|
1
|
|
|
|
|15
|Вторая лига Казахстана 2017
|Актобе-М
|
20
|
|
|
6
|
|1655
|11 (16)
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Актобе
|
3
|
|
|
1
|
|209
|7 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Актобе-Жас
|
6
|
|
|
2
|
|544
|12 (12)
|Вторая лига Казахстана 2018
|Актобе-М
|
12
|
1+0
|
|
5
|
1
|1035
|14 (21)
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Актобе
|
24
|
1+0
|
|
2
|
|1883
|12 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Актобе
|
1
|
|
|
|
|17
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Актобе
|
9
|
|
|
2
|
|669
|1 (7)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Актобе
|
14
|
|
|
6
|
|1205
|6 (14)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Актобе-М
|
1
|
|
|
1
|
|90
|9 (11)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Актобе
|
1
|
|
|
|
|90
|4 (4)