|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|penaltyy
|Вторая лига Казахстана 2018
|Актобе-М
|
14
|
3+0
|
+1/-0
|
4
|
1
|1051
|14 (21)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Актобе-Жас
|
5
|
0+1
|
|
|
|210
|12 (12)
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Актобе
|
2
|
|
|
|
|37
|7 (12)
|Вторая лига Казахстана 2017
|Актобе-М
|
21
|
7+0
|
|
6
|
|1559
|11 (16)
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Актобе
|
|
|
|
|
|9 (12)
|Вторая лига Казахстана 2016
|Актобе-М
|
11
|
7+0
|
|
|
1
|655
|9 (14)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Актобе
|
|
|
|
|
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Актобе
|
9
|
|
|
|
|279
|6 (6)
|Юношеская лига УЕФА 2015/16
|Актобе (U-19)
|
2
|
|
|
|
|166
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
|Актобе-М
|
1
|
|
|
|
|20
|5 (6)