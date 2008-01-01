|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Экибастуз
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|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Экибастуз
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|10 (13)
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Экибастуз
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|3 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Экибастуз
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3
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-4
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|197
|6 (6)
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2019
|Казахстан (U-21)
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|5 (6)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Экибастуз
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20
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-29
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|1640
|9 (10)
|Футбол. Контрольные матчи 2018
|Казахстан (U-20)
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1
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|45
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Экибастуз
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1
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-1
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|90
|3 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Экибастуз
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18
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-18
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2
|
1
|1484
|6 (12)
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Иртыш
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|8 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Иртыш
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|Вторая лига Казахстана 2019
|Иртыш-М
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11
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-10
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|905
|10 (17)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Экибастуз
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8
|
-8
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|720
|5 (7)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Экибастуз
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1
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-2
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|90
|7 (12)