Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Футбол

Темир Байсуфинов

Казахстан  Казахстан
Возраст
28 лет
Действующий
Да
Дата рождения
27 января 1998
Команды
Иртыш-М
Вид спорта
Футбол
Рост, см
183
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
76
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015

Команда
Иртыш-М

Игры
3

Гол + Пас
1+0

Мин
67

Товарищеские матчи 2016

Команда
Казахстан (U-19)

Игры
1

Мин
1

Вторая лига Казахстана 2016

Команда
Иртыш-М

Игры
14

Желтые карточки
2

Мин
794

Вторая лига Казахстана 2017

Команда
Иртыш-М

Игры
21

Желтые карточки
5

Красные карточки
1

Мин
1517

Кубок Казахстана по футболу 2018

Команда
Окжетпес

Игры

Мин

Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига

Команда
Окжетпес

Игры

Мин

Вторая лига Казахстана 2018

Команда
Иртыш-М

Игры
17

Желтые карточки
2

Мин
1268

Вторая лига Казахстана 2018

Команда
Окжетпес-М

Игры
2

Мин
180

Кубок Казахстана по футболу 2019

Команда
Ансат Ак

Игры
3

Желтые карточки
1

Красные карточки
1

Мин
244

Вторая лига Казахстана 2019

Команда
Ансат Ак

Игры
25

Желтые карточки
6

Мин
1970

