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Аскар Оспанов

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
46 лет
Дата рождения
25 сентября 1979
Команды
Жетысу-М
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Персонал
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные

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