|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Горняк
|нп
|
6
|
0+1
|
|9 (10)
|Кубок Казахстана 2018/19
|Горняк
|нп
|
3
|
|
|6 (6)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Ермак
|нп
|
1
|
|
2
|6 (27)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Буран
|нп
|
2
|
|
2
|25 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Динамо Спб
|нп
|
6
|
|
2
|12 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Буран
|нп
|
2
|
|
|5 (26)
|Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
|Амур
|нп
|
3
|
|
|14 (14)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим