Владислав Арбузов
Высшая Хоккейная Лига 2014/15
Команда
Барс
Игры
4
Гол + Пас
Удаления, мин
Высшая Хоккейная Лига 2015/16
Команда
Нефтяник Ал
Игры
6
Гол + Пас
0+2
Удаления, мин
4
Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Нефтяник Ал
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
4
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
Команда
Нефтяник Ал
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
Команда
ЦСК ВВС
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Бейбарыс
Игры
4
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
6
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Бейбарыс
Игры
11
Гол + Пас
0+3
Удаления, мин
4
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Актобе
Игры
40
Гол + Пас
6+18
Удаления, мин
45
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Актобе
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Актобе
Игры
18
Гол + Пас
4+7
Удаления, мин
12