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Хоккей

Владислав Арбузов

Россия  Россия
Возраст
29 лет
Действующий
Да
Дата рождения
21 июня 1995
Команды
Актобе
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
196
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
100
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Высшая Хоккейная Лига 2014/15

Команда
Барс

Игры
4

Гол + Пас

Удаления, мин

Высшая Хоккейная Лига 2015/16

Команда
Нефтяник Ал

Игры
6

Гол + Пас
0+2

Удаления, мин
4

Высшая Хоккейная Лига 2017/18

Команда
Нефтяник Ал

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
4

ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19

Команда
Нефтяник Ал

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20

Команда
ЦСК ВВС

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Бейбарыс

Игры
4

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
6

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Бейбарыс

Игры
11

Гол + Пас
0+3

Удаления, мин
4

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Актобе

Игры
40

Гол + Пас
6+18

Удаления, мин
45

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Актобе

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Актобе

Игры
18

Гол + Пас
4+7

Удаления, мин
12

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