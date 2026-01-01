Биржан Нурадил
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Кайрат-Жастар (мол)
|
1
|
|
|
|
|1
|1 (6)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Кайрат-Жастар (мол)
|
8
|
-9
|
|
|
|630
|2 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
|Кайрат-Жастар (мол)
|
2
|
-1
|
|
|
|126
|1 (6)
|Вторая лига Казахстана 2016
|Кайрат-Жастар (мол)
|
9
|
-6
|
|
|
|672
|1 (14)
|Вторая лига Казахстана 2017
|Кайрат-Жастар (мол)
|
2
|
-4
|
|
1
|
|180
|2 (16)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Кайрат-Жастар (фарм)
|
|
|
|
|
|3 (10)
|Вторая лига Казахстана 2018
|Рузаевка
|
8
|
-15
|
|
1
|
|720
|9 (21)