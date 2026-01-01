Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Главная Новости Футбол Спортсмены Биржан Нурадил

Биржан Нурадил

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
30 лет
Дата рождения
24 июня 1996
Команды
Кызылжар
Вид спорта
Футбол
Рост, см
188
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Вес, кг
81
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные

Реклама


Реклама



Живи спортом!