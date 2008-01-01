|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Жетысу-М
|
3
|
|
|
1
|
|91
|10 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Жетысу-М
|
8
|
|
|
2
|
|692
|5 (6)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Жетысу-М
|
21
|
|
|
3
|
|1278
|5 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
|Жетысу-М
|
9
|
|
|
4
|
|615
|4 (6)
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Жетысу
|
|
|
|
|
|6 (6)
|Вторая лига Казахстана 2016
|Жетысу-М
|
18
|
3+0
|
|
6
|
1
|1581
|8 (14)
|Вторая лига Казахстана 2017
|Жетысу-М
|
27
|
3+0
|
+2/-0
|
10
|
1
|2389
|9 (16)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Жетысу Б
|
29
|
0+6
|
|
7
|
|2227
|5 (12)
|Вторая лига Казахстана 2018
|Жетысу-М
|
1
|
|
|
|
|90
|10 (21)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Жетысу Б
|
18
|
0+3
|
|
8
|
|1413
|5 (14)