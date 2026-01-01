Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Главная Новости Футбол Спортсмены Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Португалия  Португалия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
41 год
Дата рождения
5 февраля 1985
Команды
Португалия
Вид спорта
Футбол
Рост, см
184
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
75
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Чемпионат мира 2014

Команда
Португалия

Игры
3

Гол + Пас
1+1

Мин
270

Чемпионат Европы по футболу 2016

Команда
Португалия

Игры
7

Гол + Пас
2+3

Пенальти
+0/-1

Желтые карточки
1

Мин
537

Чемпионат мира 2018

Команда
Португалия

Игры
4

Гол + Пас
4+0

Пенальти
+1/-1

Желтые карточки
2

Мин
360

Чемпионат Европы по футболу 2020

Команда
Португалия

Игры
4

Гол + Пас
5+1

Пенальти
+3/-0

Мин
360

Чемпионат мира 2022

Команда
Португалия

Игры
5

Гол + Пас
1+0

Пенальти
+1/-0

Мин
292

Чемпионат Европы по футболу 2024

Команда
Португалия

Игры
5

Гол + Пас
0+1

Пенальти
+0/-1

Желтые карточки
1

Мин
426


Реклама


Реклама



Живи спортом!