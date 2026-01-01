Криштиану Роналду
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
Чемпионат мира 2014
Команда
Португалия
Игры
3
Гол + Пас
1+1
Мин
270
Чемпионат Европы по футболу 2016
Команда
Португалия
Игры
7
Гол + Пас
2+3
Пенальти
+0/-1
Желтые карточки
1
Мин
537
Чемпионат мира 2018
Команда
Португалия
Игры
4
Гол + Пас
4+0
Пенальти
+1/-1
Желтые карточки
2
Мин
360
Чемпионат Европы по футболу 2020
Команда
Португалия
Игры
4
Гол + Пас
5+1
Пенальти
+3/-0
Мин
360
Чемпионат мира 2022
Команда
Португалия
Игры
5
Гол + Пас
1+0
Пенальти
+1/-0
Мин
292
Чемпионат Европы по футболу 2024
Команда
Португалия
Игры
5
Гол + Пас
0+1
Пенальти
+0/-1
Желтые карточки
1
Мин
426