|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Чемпионат мира 2014
|Португалия
|
2
|
|
|
|
|135
|3 (4)
|Чемпионат Европы по футболу 2016
|Португалия
|
5
|
|
|
3
|
|456
|3 (4)
|Чемпионат мира 2018
|Португалия
|
4
|
|
|
|
|360
|2 (4)
|Лига Европы 2017/18
|Спортинг Л
|
2
|
|
|
1
|
|121
|Чемпионат Европы по футболу 2020
|Португалия
|
2
|
|
|
|
|139
|3 (4)
|Чемпионат мира 2022
|Португалия
|
1
|
|
|
|
|35
|1 (4)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим