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Камило Варгас

Колумбия  Колумбия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
37 лет
Дата рождения
9 марта 1989
Команды
Колумбия
Вид спорта
Футбол
Рост, см
185
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
80
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Чемпионат мира 2014

Команда
Колумбия

Игры

Мин

Чемпионат мира 2018

Команда
Колумбия

Игры

Мин


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