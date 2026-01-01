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Лука Модрич

Хорватия  Хорватия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
40 лет
Дата рождения
9 сентября 1985
Команды
Хорватия
Вид спорта
Футбол
Рост, см
172
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
65
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды Новости спортсмена

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Чемпионат мира 2014 Хорватия

3

270 3 (4)
Чемпионат Европы по футболу 2016 Хорватия

3

1+0

242 1 (4)
Чемпионат мира 2018 Хорватия

7

2+1

+1/-1

634 1 (4)
Чемпионат Европы по футболу 2020 Хорватия

4

1+1

384 2 (4)
Чемпионат мира 2022 Хорватия

7

1

626 2 (4)
Лига чемпионов 2023/24 Реал М

11

+0/-1

393 1 (4)
Чемпионат Европы по футболу 2024 Хорватия

3

1+0

+0/-1

1

235 3 (4)

В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим


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