Лука Модрич
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Чемпионат мира 2014
|Хорватия
|
3
|
|
|
|
|270
|3 (4)
|Чемпионат Европы по футболу 2016
|Хорватия
|
3
|
1+0
|
|
|
|242
|1 (4)
|Чемпионат мира 2018
|Хорватия
|
7
|
2+1
|
+1/-1
|
|
|634
|1 (4)
|Чемпионат Европы по футболу 2020
|Хорватия
|
4
|
1+1
|
|
|
|384
|2 (4)
|Чемпионат мира 2022
|Хорватия
|
7
|
|
|
1
|
|626
|2 (4)
|Лига чемпионов 2023/24
|Реал М
|
11
|
|
+0/-1
|
|
|393
|1 (4)
|Чемпионат Европы по футболу 2024
|Хорватия
|
3
|
1+0
|
+0/-1
|
1
|
|235
|3 (4)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим