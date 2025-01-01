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Футбол

Александр Чесноков

Казахстан  Казахстан
Возраст
30 лет
Действующий
Да
Дата рождения
23 декабря 1994
Команды
Иртыш
Вид спорта
Футбол
Рост, см
183
Амплуа
Спортсмен, Тренер, Персонал
Вес, кг
75
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига

Команда
Восток

Игры
10

Гол + Пас
2+0

Желтые карточки
1

Мин
701

Кубок Казахстана по футболу 2014

Команда
Восток

Игры

Мин

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