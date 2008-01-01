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Футбол

Ислам Рахметов (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Байконур Кз зщ 31
Место рождения
Байконур
Дата рождения
27 июня 1995 (26 лет)
Пол
мужской
Рост, см
181
Вес, кг
75
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 Кайсар-М

16

1+0

2

2

1025 8 (12)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014 Кайсар-М

10

3

776 4 (6)
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015 Кайсар-М

4

1+0

1

360 12 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига Байконур Кз

15

4

1

1208 11 (13)
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига Байконур Кз

9

3

686 3 (4)
Вторая лига Казахстана 2017 Кайсар-М

12

1+0

+1/-0

4

1080 15 (16)
Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига Байконур Кз

8

365 5 (10)
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Байконур Кз

25

0+1

7

1

2105 9 (12)
Вторая лига Казахстана 2018 Кайсар-М

4

1

360 18 (21)
Вторая лига Казахстана 2019 Кайсар-М

2

157 14 (17)
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Байконур Кз

13

1+0

1

896 8 (14)
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига Байконур Кз

11

1+0

1

808 6 (7)
Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига Байконур Кз

17

2+0

3

1162 11 (12)
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