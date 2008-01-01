|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Кайсар-М
|
16
|
1+0
|
|
2
|
2
|1025
|8 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Кайсар-М
|
10
|
|
|
3
|
|776
|4 (6)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Кайсар-М
|
4
|
1+0
|
|
1
|
|360
|12 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Байконур Кз
|
15
|
|
|
4
|
1
|1208
|11 (13)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Байконур Кз
|
9
|
|
|
3
|
|686
|3 (4)
|Вторая лига Казахстана 2017
|Кайсар-М
|
12
|
1+0
|
+1/-0
|
4
|
|1080
|15 (16)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Байконур Кз
|
8
|
|
|
|
|365
|5 (10)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Байконур Кз
|
25
|
0+1
|
|
7
|
1
|2105
|9 (12)
|Вторая лига Казахстана 2018
|Кайсар-М
|
4
|
|
|
1
|
|360
|18 (21)
|Вторая лига Казахстана 2019
|Кайсар-М
|
2
|
|
|
|
|157
|14 (17)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Байконур Кз
|
13
|
1+0
|
|
1
|
|896
|8 (14)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Байконур Кз
|
11
|
1+0
|
|
1
|
|808
|6 (7)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Байконур Кз
|
17
|
2+0
|
|
3
|
|1162
|11 (12)