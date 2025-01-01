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Футбол

Виталий Кафанов

Казахстан  Казахстан Россия  Россия Туркменистан  Туркменистан
Возраст
64 года
Действующий
Да
Дата рождения
24 мая 1960
Команды
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Тренер
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