Флориан Гриллич
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2013/14 среди юношей до 19 лет
|Австрия (U-19)
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1
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1+0
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|68
|Чемпионат Европы по футболу 2020
|Австрия
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3
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|226
|2 (4)
|Чемпионат Европы по футболу 2024
|Австрия
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4
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0+1
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|194
|1 (4)
|Лига наций 2024/25
|Австрия
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1
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|15
|2 (4)
|Чемпионат мира 2026
|Австрия
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|2 (4)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим