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Флориан Гриллич

Австрия  Австрия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
30 лет
Дата рождения
7 августа 1995
Команды
Австрия
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Отборочный турнир чемпионата Европы 2013/14 среди юношей до 19 лет Австрия (U-19)

1

1+0

68
Чемпионат Европы по футболу 2020 Австрия

3

226 2 (4)
Чемпионат Европы по футболу 2024 Австрия

4

0+1

194 1 (4)
Лига наций 2024/25 Австрия

1

15 2 (4)
Чемпионат мира 2026 Австрия

2 (4)

В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим


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