|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Номад
|нп
|
44
|
14+4
|
16
|14 (16)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|ЦСК ВВС
|нп
|
4
|
|
2
|19 (29)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Торос
|нп
|
1
|
|
|10 (27)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Нефтяник Ал
|нп
|
1
|
0+1
|
|3 (27)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Торос
|нп
|
4
|
0+1
|
2
|5 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Торос
|нп
|
2
|
|
|3 (26)
|Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
|Толпар (мол)
|нп
|
5
|
2+0
|
|2 (8)
|Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
|Салават Юлаев
|нп
|
|
|
|4 (14)
|Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
|Толпар (мол)
|нп
|
2
|
1+0
|
2
|3 (10)
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Толпар (мол)
|нп
|
2
|
1+0
|
|5 (20)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим