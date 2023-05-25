Ешь и умнеешь - эти семь продуктов "включают" мозг

Поддержать работу мозга помогут продукты, богатые белком и другими важными нутриентами, передают Vesti.kz со ссылкой на EatingWell.

Мозг управляет всеми функциями организма - от мышления до памяти и координации. Чтобы он работал на полную мощность, необходимо снабжать его ключевыми веществами, такими как омега-3, витамины группы B, железо, цинк, йод и, конечно, белок. Последний играет решающую роль в выработке нейромедиаторов - веществ, передающих сигналы между нейронами.

Если не удается получить достаточное количество белка из основных приемов пищи, на помощь приходят полезные перекусы. Вот семь самых эффективных белковых продуктов для поддержки мозга.

1. Консервированный лосось

Всего 85 граммов консервированного лосося содержат 22 грамма белка. Этот продукт богат витамином D и омега-3 жирными кислотами, которые участвуют в формировании клеточных мембран мозга и улучшают когнитивные функции. Добавьте лосось в салат или нафаршируйте им авокадо — полезный перекус готов.

2. Орехи

Смесь орехов - от грецких до миндаля и арахиса - отлично подходит для быстрого перекуса. В 28-граммовой порции арахиса - около 7 граммов белка. Регулярное употребление орехов связано со снижением риска когнитивных нарушений. А грецкие орехи, напоминающие форму мозга, особенно полезны благодаря высокому содержанию омега-3.

3. Греческий йогурт с черникой

В 200-граммовой порции натурального греческого йогурта - до 20 граммов белка. Пробиотики в йогурте укрепляют связь между кишечником и мозгом, а добавление черники обеспечит организм антиоксидантами, защищающими нейроны от повреждений.

4. Эдамаме

Чашка вареных соевых бобов содержит около 18 граммов полноценного растительного белка. Кроме того, эдамаме богат клетчаткой, железом, фолатом и изофлавонами, которые, по данным исследований, способствуют улучшению памяти.

5. Киноа

Киноа - еще один источник полного растительного белка. В одной чашке - около 8 граммов белка. Это зерно также может помочь улучшить настроение и снизить уровень тревожности. Попробуйте киноа с брокколи и сыром - вкусный и полезный перекус готов.

6. Вареные яйца

Одно яйцо - это примерно 6 граммов белка, а два обеспечат уже 12. В яйцах также содержатся холин и лютеин, поддерживающие когнитивные функции. Некоторые исследования связывают регулярное потребление яиц с лучшими результатами тестов на память в зрелом возрасте.

7. Тыквенные семечки

28 граммов тыквенных семечек дают около 8 граммов белка. Особенно они богаты триптофаном - аминокислотой, из которой синтезируется серотонин, важный для памяти и эмоционального фона.

Вывод

Добавление в рацион белковых перекусов, насыщенных питательными веществами, может позитивно сказаться на работе мозга. Включите в рацион лосось, орехи, йогурт, яйца, эдамаме, киноа и тыквенные семечки - и мозг скажет вам спасибо.

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