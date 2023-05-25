Назван "самый полезный овощ" в мире

Ученые в области аграрных и пищевых наук признали кресс-салат "самым полезным овощем" в мире. Этот листовой овощ получил наивысшую оценку по содержанию витаминов и минералов, передают Vesti.kz со ссылкой на Surrey Live.

Исследование, проведенное при участии Центра по контролю и профилактике заболеваний США, оценивало продукты по их "питательной плотности". В этом рейтинге учитывается количество витаминов и минералов на 100 килокалорий.

Кресс-салат стал единственным продуктом, получившим идеальную оценку - 100 баллов. Чуть ниже в списке - китайская капуста (91,99), мангольд (89,27), ботва свеклы (87,08), шпинат (86,43) и цикорий (73,36).

Также в десятку вошли листовой салат (70,73), петрушка (65,59), ромен (63,48) и капуста кале (62,49).

Рейтинг фруктов и неожиданные аутсайдеры

Среди фруктов лучшими по питательной плотности стали красный перец (41,26), тыква (33,83), томат (20,37), лимон (18,72) и клубника (17,59). Аутсайдерами оказались батат (10,51) и грейпфрут (10,47).

Доцент социологии Университета Уильяма Патерсона в Нью-Джерси Дженнифер Ди Нойя пояснила:

"Продукты с высоким рейтингом содержат больше питательных веществ на калорию. Такие фрукты и овощи способствуют снижению риска хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые, нейродегенеративные и некоторые виды рака".

Она добавила, что эти данные могут помочь людям выбирать более насыщенные питательными веществами продукты в ежедневном рационе.

Учитывая результаты исследования, обычный сэндвич с яйцом и кресс-салатом может оказаться куда более полезным, чем кажется.

Почему кресс-салат считается суперпродуктом

Кресс-салат получил статус самого полезного овоща неслучайно - он содержит внушительное количество жизненно важных витаминов, минералов и антиоксидантов. Эта листовая зелень способна принести значительную пользу для здоровья при регулярном употреблении.

Ключевые питательные вещества в кресс-салате

Витамин K - критически важен для здоровья костей и свертываемости крови. Одна чашка кресс-салата обеспечивает более 100% суточной нормы.

Витамин C - мощный антиоксидант, укрепляющий иммунитет и способствующий выработке коллагена.

Витамин A - необходим для зрения, иммунной функции и здоровья кожи.

Кальций - участвует в формировании костей и зубов; в пересчете на калории его больше, чем в молоке.

Железо - обеспечивает транспорт кислорода в организме.

Марганец - важен для обмена веществ и прочности костной ткани.

Антиоксиданты - изотиоцианаты, каротиноиды и флавоноиды борются со свободными радикалами и защищают от хронических заболеваний.

Какая польза от кресс-салата

Укрепление иммунной системы: благодаря витамину C и антиоксидантам усиливается защита организма.

Здоровье костей: комбинация витамина K и кальция помогает снижать риск остеопороза.

Профилактика рака: содержащиеся в кресс-салате изотиоцианаты могут препятствовать развитию онкозаболеваний, включая рак легких, кишечника и молочной железы.

Поддержка сердца: минералы и антиоксиданты способствуют нормализации давления и уровня холестерина.

Зрение: витамин A и лютеин защищают глаза от возрастных изменений.

Здоровье кожи: витамин C участвует в синтезе коллагена, обеспечивая коже упругость и сияние.