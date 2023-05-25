Назван "самый полезный овощ" в мире

Ученые в области аграрных и пищевых наук признали кресс-салат "самым полезным овощем" в мире. Этот листовой овощ получил наивысшую оценку по содержанию витаминов и минералов, передают Vesti.kz со ссылкой на Surrey Live.
Исследование, проведенное при участии Центра по контролю и профилактике заболеваний США, оценивало продукты по их "питательной плотности". В этом рейтинге учитывается количество витаминов и минералов на 100 килокалорий.
Кресс-салат стал единственным продуктом, получившим идеальную оценку - 100 баллов. Чуть ниже в списке - китайская капуста (91,99), мангольд (89,27), ботва свеклы (87,08), шпинат (86,43) и цикорий (73,36).
Также в десятку вошли листовой салат (70,73), петрушка (65,59), ромен (63,48) и капуста кале (62,49).
Рейтинг фруктов и неожиданные аутсайдеры
Среди фруктов лучшими по питательной плотности стали красный перец (41,26), тыква (33,83), томат (20,37), лимон (18,72) и клубника (17,59). Аутсайдерами оказались батат (10,51) и грейпфрут (10,47).
Доцент социологии Университета Уильяма Патерсона в Нью-Джерси Дженнифер Ди Нойя пояснила:
"Продукты с высоким рейтингом содержат больше питательных веществ на калорию. Такие фрукты и овощи способствуют снижению риска хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые, нейродегенеративные и некоторые виды рака".
Она добавила, что эти данные могут помочь людям выбирать более насыщенные питательными веществами продукты в ежедневном рационе.
Учитывая результаты исследования, обычный сэндвич с яйцом и кресс-салатом может оказаться куда более полезным, чем кажется.
Почему кресс-салат считается суперпродуктом
Кресс-салат получил статус самого полезного овоща неслучайно - он содержит внушительное количество жизненно важных витаминов, минералов и антиоксидантов. Эта листовая зелень способна принести значительную пользу для здоровья при регулярном употреблении.
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