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Что будет, если регулярно есть рис

Что будет, если регулярно есть рис
©depositphotos.com

Рис, это не только популярный гарнир, но и очень полезный продукт. Представьте себе, но обычная крупа улучшает мозговую активность и нормализует кровяное давление. Конечно, не обходится без ограничений и условий, но рис можно назвать суперпродуктом. Давайте разбираться.

Что будет, если есть рис каждый день

История риса началась более 5 тысяч лет назад в Азии, а сегодня известно более 7 тысяч сортов популярной крупы. Среди популярных выделяют белый, бурый, жасмин и черный. Чем полезен рис?

Почему рис полезен для здоровья?

  • Рис содержит витамины группы В, а они не просто полезны для здоровья, но и активно участвуют здоровье нервной системы, кожи, глаз и пищеварительной системы.
  • В рисе присутствует лецитин, стимулирующий мозговую деятельность, а высокое содержание калия полезно для сердечно-сосудистой системы.
  • Регулярное потребление риса может нормализовать кровяное давление и укрепить сосуды.
  • Рис содержит витамин Е, который также способствует укреплению иммунной системы, улучшению здоровья кожи и волос. Параллельно, он помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

Как выбрать и хранить рис?

Выбор зависит от того, чем вы собираетесь полакомиться сегодня. Есть и еще несколько действенных правил, которые помогут вам приобрести качественный продукт.

  • Покупайте рис в небольших и прозрачных упаковках, ведь это позволит вам оценить качество продукта.
  • Рис должен быть одного размера и формы - это залог качества продукта и отличного вкуса.
  • В приобретаемой упаковке не должно быть мусора или посторонних запахов, ведь это свидетельствует о проблемах во время изготовления или в период хранения.
  • Во время покупки следует обратить внимание на дату изготовления: чем крупа моложе, тем больше в ней полезных свойств.
  • Для хранения риса лучше подойдет стеклянные или жестяные банки с плотно закрывающимися крышками. Продукт необходимо держать в темном, прохладном и сухом месте (срок хранения - до 18 месяцев).

Кому вреден рис?

Эксперты пишут, что рисом не стоит злоупотреблять людям с диабетом или с проблемами с уровнем сахара в крови.

Есть у крупы и еще одно свойство, которое может вызвать проблемы с кишечником, если употреблять рис в больших количествах.

"Рис не рекомендуется тем, кто склонен к запорам. Почему? Крупа любит воду, поэтому собирает жидкость в организме, а затем блокирует некоторые функции организма. Таким образом, рис может стать причиной запора и метеоризма", - пишут в специализированных СМИ.

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Таким образом, рис может быть полезен для вашего организма, но перед регулярным употреблением необходимо изучить ограничений и потенциальные риски для здоровья.

Есть и еще одна рекомендация: у риса много плюсов, чтобы обратить на него внимание, но в питании необходимо соблюдать баланс и избегать чрезмерного потребления одного продукта.

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Метки:
Здоровье Продукты питания Около спорта

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