Профессиональный киберспортсмен впервые в истории выиграл золото на Паралимпиаде-2020

23-летний профессиональный игрок в дисциплине Valorant Роуэн magnetbrain Кротерс из Австралии впервые в истории стал лучшим в плавании на дистанции 50 метров на Паралимпийских играх-2020 в Токио, передает корреспондент Vesti.kz.

У спортсмена с рождения развился церебральный паралич. С 13 лет он выступал на различных чемпионатах по плаванию для людей с инвалидностью. Принимал участие в Паралимпийских играх в Рио-2016. В 2019 году становился бронзовым призером чемпионата мира по плаванию.

Параллельно с этим Кротерс увлекся Valorant. Вместе с командой Pants Down он поучаствовал в First Strike Oceania, а также выиграл квалификацию к LetsPlay.Live Challengers. В сентябре 2020 года игрок взял перерыв от соревновательной сцены, чтобы подготовиться к выступлению на Паралимпиаде.

Параллельно Кротерс получает степень бакалавра по связям с общественностью и коммуникациям в университете города Брисбена (Австралия).

Паралимпийские игры-2020 в Токио проходят с 25 августа по 5 сентября. В рамках соревнования участники разыгрывают 540 комплектов наград в 22 видах спорта.

Отметим, что казахстанские спортсмены завоевали одно золото в пауэрлифтинге и гарантировали себе еще одну медаль в дзюдо.

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