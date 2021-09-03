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Первая чемпионка Паралимпиады из Казахстана осталась без медали в Токио

Первая чемпионка Паралимпиады из Казахстана осталась без медали в Токио
©instagram.com/kazparalympics
Новости спорта Соревнования Паралимпиада

Казахстанка Зульфия Габидуллина завершила свое выступление на Паралимпиаде-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz

Сегодня, 3 сентября, она выступила на дистанции 50 метров на спине (S4) и заняла последнее, восьмое место (1:21.90) в квалификации. 

Напомним, что накануне она неудачно выступила на 50-метровке вольным стилем.

Габидуллина выигрывала золото на Паралимпиаде-2016 и Паразиатских играх-2018 на стометровке вольным стилем. Она является первой чемпионкой Паралимпиады из Казахстана.

В активе у Казахстана пять медалей Паралимпиады-2020. Золото завоевал Давид Дегтярев (пауэрлифтинг), дзюдоисты Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина стали вторыми, а пловец Нурдаулет Жумагали взял бронзу.

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Метки:
Паралимпиада-2020 Япония

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