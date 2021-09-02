Чемпионка из Казахстана выступила в финале Паралимпиады-2020

Сегодня, 2 сентября, на Паралимпиаде-2020 в Токио выступила казахстанка Зульфия Габидуллина, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финале соревнований по плаванию на 50 метров вольным стилем (S4) она заняла последнее, восьмое место (48.12).
Золото в этой дисциплине завоевала австралийка Рэйчел Уотсон (39.36), серебро - итальянка Арджола Трими (40.32), бронзу - Марта Инфанте Фернандес (40.85).
Напомним, Габидуллина выигрывала золото на Паралимпиаде-2016 и Паразиатских играх-2018 на стометровке вольным стилем.
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