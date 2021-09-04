Казахстанский таеквондист вышел в утешительный полуфинал Паралимпиады-2020

Казахстанский таеквондист Нышан Омирали провел схватку в утешительном четвертьфинале на Паралимпийских играх в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником был марокканец Рашид Алауи Исмаили, у которого он выиграл со счетом 24:8.

Таким образом, Омирали нужно одержать еще победу в следующем утешительном поединке 1/2 финала против мексиканца Алехандро Франсиско Луны Педрозы, чтобы получить право побороться за бронзу в весе свыше 75 килограммов (К44). Начало - в 16:45 по времени Нур-Султана.

На старте паралимпийского турнира Омирали проиграл Андресу Эстебану Гомесу Молине из Коста-Рики (6:12), после чего начал биться в утешительных раундах.

Добавим, что в активе Казахстана на данный момент пять медалей. Золотом отметился Давид Дегтярев (пауэрлифтинг), а дзюдоисты Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина стали вторыми. Пловец Нурдаулет Жумагали завоевал бронзу.

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