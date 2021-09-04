Казахстанский таеквондист проиграл сопернику из Коста-Рики на Паралимпиаде-2020

Казахстанский таеквондист Нышан Омирали провел первую схватку в весе свыше 75 килограммов (К44) на Паралимпийских играх в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Его соперником был Андрес Эстебан Гомес Молина из Коста-Рики, которому казахстанец уступил - 6:12. Теперь Омирали выступит в утешительном раунде, оппонент определится позднее.
Добавим, что в активе Казахстана пять медалей. Золотом отметился Давид Дегтярев (пауэрлифтинг), а дзюдоисты Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина стали вторыми. Пловец Нурдаулет Жумагали завоевал бронзу.
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