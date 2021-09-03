Казахстанский таеквондист вышел в полуфинал Паралимпиады-2020

Казахстанский таеквондист Нурлан Домбаев одержал победу в четвертьфинальном поединке на Паралимпийских играх-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 75 килограммов (К44) он был сильнее Хуана Саморано из Аргентины и вышел в полуфинал.

Напомним, что на данный момент в активе у Казахстана пять медалей Паралимпиады-2020. Золото у Давида Дегтярева (пауэрлифтинг), дзюдоисты Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина взяли серебро, а пловец Нурдаулет Жумагали завоевал бронзу.

Ранее первая чемпионка Паралимпиады из Казахстана Зульфия Габидуллина осталась без медали.

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