Казахстанский таеквондист не смог выйти в финал и будет бороться за бронзу Паралимпиады-2020

Казахстанский таеквондист Нурлан Домбаев провел очередную схватку на Паралимпиаде-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 75 килограммов он встречался против иранца Махди Пуррахнамаахмадгураби, которому проиграл - 6:24.

После этой неудачи Домбаев будет бороться за бронзу. Поединок за третье место состоится в 17:45 по времени Нур-Султана.

Напомним, что на данный момент у Казахстана пять медалей Паралимпиады-2020. Золото у Давида Дегтярева (пауэрлифтинг), дзюдоисты Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина взяли серебро, а пловец Нурдаулет Жумагали завоевал бронзу.

Ранее первая чемпионка Паралимпиады из Казахстана Зульфия Габидуллина осталась без медали.

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