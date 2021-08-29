Казахстанский дзюдоист проиграл французу и остался без бронзы Паралимпиады-2020

Казахстанский дзюдоист Жанбота Аманжол остался без медали на Паралимпийских играх-2020 в Токио, передает корреспондент Vesti.kz.

В поединке за третье место в весовой категории до 90 килограммов Аманжол уступилу Гелиосу Латчоуманая из Франции.

Добавим, что в копилке сборной Казахстана уже три медали на Паралимпиаде в Токио - золото в пауэрлифтинге завоевал Давид Дегтярев, еще по серебру принесли дзюдоисты Ануар Сариев и Темиржан Даулет.

Позднее сегодня дзюдоистка Зарина Байбатина поборется за золото Паралимпиады. Прямая трансляция доступна здесь.

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