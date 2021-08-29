Прямая трансляция схватки казахстанской дзюдоистки за золото Паралимпиады-2020

Сегодня, 29 августа, казахстанская дзюдоистка Зарина Байбатина поборется за золото Паралимпийских игр-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале весовой категории свыше 70 килограммов Байбатина встретится с представительницей Азербайджана Дурсадаф Каримовой.

В прямом эфире финалы покажет телеканал Qazsport, начало в 13:30 по времени Нур-Султана. Трансляция доступна по этой ссылке.

В копилке сборной Казахстана уже есть золото Паралимпиады-2020 - его в пауэрлифтинге завоевал Давид Дегтярев, еще два серебра принесли дзюдоисты Ануар Сариев и Темиржан Даулет.

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