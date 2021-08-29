Казахстанский дзюдоист победил узбека и поборется за бронзу Паралимпиады в Токио

Казахстанский дзюдоист Жанбота Аманжол поборется за бронзу Паралимпийских игр-2020 в Токио, передает корреспондент Vesti.kz.

В утешительном поединке в весовой категории до 90 килограммов Аманжол победил представителя Узбекистана Шухрата Бобоева.

Таким образом, казахстанец получил право сразиться за бронзовую медаль. Его соперником будет Гелиос Латчоуманая из Франции. Начало поединка в 13:30 по времени Нур-Султана.

Добавим, что в копилке сборной Казахстана уже три медали на Паралимпиаде в Токио - золото в пауэрлифтинге завоевал Давид Дегтярев, еще по серебру принесли дзюдоисты Ануар Сариев и Темиржан Даулет.

Кроме того, дзюдоистка Зарина Байбатина сегодня поборется за золото Паралимпиады. Прямая трансляция доступна здесь.

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